Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Сергей Рубцов
    Какой нахрен расстрел? Забить в дупло этого пидора всю эту взрывчатку и ебануть чтобы другим не повадно было!!!!В Крыму задержан ...
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"Осуждение" Трампа: Белый дом ушёл от вопроса об украинских терактах

"Осуждение" Трампа: Белый дом ушёл от вопроса об украинских терактах

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