Calix, Inc. отчиталась за второй квартал 2026 года

Американская технологическая компания Calix, Inc. (торгуется на NYSE под тикером CALX), являющаяся ведущим разработчиком облачных и ИИ-платформ для операторов связи, представила финансовые результаты за второй квартал 2026 года.
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