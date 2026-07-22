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RT Russia

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ФСБ: задержанный в Петербурге агент Киева собирал данные об ОПК России

ФСБ: задержанный в Петербурге агент Киева собирал данные об ОПК России

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что задержанный в Санкт-Петербурге агент киевского режима занимался сбором данных о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса России для украинских спецслужб.

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