ФСБ: задержанный в Петербурге агент Киева собирал данные об ОПК России

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что задержанный в Санкт-Петербурге агент киевского режима занимался сбором данных о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса России для украинских спецслужб.
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