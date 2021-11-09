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Харрис и Макрон обсудят кибербезопасность и цепочки поставок

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис и французский лидер Эмманюэль Макрон на встрече в среду в Париже в числе прочих тем обсудят взаимодействие в сфере обеспечения кибербезопасности и функционирование цепочек поставок.

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