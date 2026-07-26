В Госдуме рассказали о прибавке к накопительным пенсиям

Соцфонд с 1 августа автоматически пересчитает накопительные пенсии, прибавка составит 17,3%, а для участников программы софинансирования и родителей, направивших маткапитал на пенсию, — 19,3%, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
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