В Госдуме рассказали о прибавке к накопительным пенсиям

Соцфонд с 1 августа автоматически пересчитает накопительные пенсии, прибавка составит 17,3%, а для участников программы софинансирования и родителей, направивших маткапитал на пенсию, — 19,3%, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.