Джеймс Харден: «Это поражение может пойти нам на пользу»

Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден считает, что поражений в 4-м матче серии первого раунда плей-офф от «Торонто» (102:110, 3-1) может пойти его команде на пользу.

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