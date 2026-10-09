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Новости Липецка

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Липецкая Госжилинспекция оштрафовала «ЭнергоКонсалт» за сокрытие документов

Липецкая Госжилинспекция оштрафовала «ЭнергоКонсалт» за сокрытие документов

Компания «ЭнергоКонсалт» не предоставила документы для проверки начислений за отопление и горячую воду, что привело к судебному штрафу в 10 тысяч рублей.

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