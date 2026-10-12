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Saudi Aramco возобновит поставки нефти в Европу в полном объёме в ноябре

Saudi Aramco возобновит поставки нефти в Европу в полном объёме в ноябре Компания уже уведомила европейские НПЗ: все законтрактованные объёмы будут доставлены после возобновления работы нефтепровода «Восток — Запад».

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