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Аэропорты регионов предоставили бесплатное обслуживание родным жертв теракта

Аэропорты регионов предоставили бесплатное обслуживание родным жертв теракта

Родственникам и близким жертв теракта в "Крокус Сити Холле" предоставляют бесплатное обслуживание в бизнес-залах аэропортов в городах Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Саратов, Оренбург, Новый Уренгой, Тобольск, Благовещенск и Петропавловск-Камчатский.

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