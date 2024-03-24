Аэропорты регионов предоставили бесплатное обслуживание родным жертв теракта

Родственникам и близким жертв теракта в "Крокус Сити Холле" предоставляют бесплатное обслуживание в бизнес-залах аэропортов в городах Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Саратов, Оренбург, Новый Уренгой, Тобольск, Благовещенск и Петропавловск-Камчатский.
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