Опасная смертельная инфекция распространяется в Японии: Что нужно знать? Ирэн ОрлонскаяВ Японии зафиксирован рост случаев синдрома стрептококкового токсического шока (STSS), который характеризуется высоким уровнем смертности – 30 процентов.
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