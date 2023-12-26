МТС и «Тинькофф» разорвали контракты с Ивлеевой после «голой» вечеринки

РИАМО - 26 дек. Оператор связи МТС и банк «Тинькофф» разорвали рекламные контракты с популярной телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой после скандальной «голой» вечеринки в одном из столичных ночных клубов.
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