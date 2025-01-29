ЕС не введет полный запрет на импорт СПГ из России

Полного запрета на закупки российского сжиженного газа в новом пакете санкций ЕС не будет. Вместо этого Евросоюз ограничит поставки СПГ на терминалы, не подключенные к его газовой системе, пишут «Известия» со ссылкой на Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии