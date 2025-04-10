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Аргументы и Факты

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Ректор ПсковГУ проживала в люксе гостиницы 4 года, потратив на это ₽14 млн

Ректор ПсковГУ проживала в люксе гостиницы 4 года, потратив на это ₽14 млн

Ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина проживала последние четыре года в номере класса люкс в отеле «Двор Подзноева», за услуги она заплатила более 14 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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