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Александр Овечкин: «Малкин – звезда НХЛ, потрясающий игрок. Неудивительно, что у него так много очков»

Ранее нападающий «Питтсбурга» вышел на 2-е место по голам среди россиян в истории НХЛ, обогнав Сергея Федорова.

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