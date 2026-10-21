Дизельное топливо будет направляться в США из российских морских портов, которые обычно задействовали для экспорта энергоресурсов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
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Сегодня ночью был налет беспилотников по Усть-Луге (порт откуда стартуют танкеры с нефтью и тем же дизелем). Жидобандеровец не успокоится, а его кукловоды сделают все, чтобы раскурочить у нас все что-можно.