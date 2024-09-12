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В Свердловской области педагог предложил ввести платное обучение для детей мигрантов

В Свердловской области педагог предложил ввести платное обучение для детей мигрантов

Другого выхода в Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного не видят  Ввести платное обучение для детей мигрантов предлагает глава Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного, Алексей Боталов.

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