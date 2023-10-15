НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

116 подписчиков

Игрок «Ниццы» Аталь выложил видео, где призывают к «черному дню для евреев», но вскоре удалил пост. Мэр Ниццы призвал его извиниться и осудить «террористов ХАМАС»

Игрок «Ниццы» Аталь выложил видео, где призывают к «черному дню для евреев», но вскоре удалил пост. Мэр Ниццы призвал его извиниться и осудить «террористов ХАМАС»

Юсеф Аталь разместил в инстаграме видео с проповедником, призывающего к «черному дню для евреев» на фоне конфликта в Израиле и секторе Газа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх