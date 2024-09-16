Одна из главных идеологических и политических опор Казахстана скоро пройдёт проверку на прочность В недавнем послании президент Казахстана К.
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Одна из главных идеологических и политических опор Казахстана скоро пройдёт проверку на прочность В недавнем послании президент Казахстана К.
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