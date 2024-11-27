Депутаты бундестага от партии "Левые" Грегор Гизи и Дитмар Барч выступили с отчаянным призывом к немецкому кабинету министров предпринять шаги для деэскалации конфликта, продолжающегося на украинской территории.
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