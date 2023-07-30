В Санкт-Петербурге мужчина заставил двух детей драться

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга мужчина заставил драться двух детей. Об этом сообщается в СК.После того, как в Сети появилось видео, на котором мужчина заставляет мальчиков драться и наблюдает за происходящим, следователи начали проверку.
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга мужчина заставил драться двух детей. Об этом сообщается в СК.После того, как в Сети появилось видео, на котором мужчина заставляет мальчиков драться и наблюдает за происходящим, следователи начали проверку.
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