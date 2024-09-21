Ученые назвали три продукта, которые помогут в борьбе с деменцией

Темный шоколад, чай и красное вино помогут в борьбе с деменцией или снизят риск этого заболевания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследований, проведенных учеными из Университета имени Эдит Коуэн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии