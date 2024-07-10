Новая школа, образовательный кластер, спортивные объекты и многое другое – ЕВРАЗ подписал допсоглашение о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Свердловской области

ЕВРАЗ в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2024» подписал соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Свердловской области, администрациями Нижнего Тагила и Качканарского городского округа (КГО).
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