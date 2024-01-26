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Зачем русские отдали США свой уран?

Зачем русские отдали США свой уран?

И отдали ли.В Интернете некоторые господа уже много раз на всякие лады рассказывали сказку о том, что Россия якобы продала "последнюю урановую рубашку" злым американцам, причем за бесценок, и теперь у нас нету оружейного урана и плутония, чтобы сделать атомные бомбы.

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Комментарии
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Светлейший
Продажа урана по сделке Гор-Черномырдин - факт предательства, государственного саботажа, и не надо подтягивать муде к бороде, за копейки отдавали важнейший стратегический ресурс!!!
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9 час.
АА
Алекс Архипов
Случайно получилось с некоторой пользой. Хотя по существу это было разграбление покоренной страны.
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8 час.
Иван Иванов
По предварительным подсчетам...по ценам того времени ,нас обули приблизительно в 15-20 раз...а сейчас так вообще..
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2 час.

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