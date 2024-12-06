Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Tania Еременко
    Ага... кругом одни шайтаны...))))Ответ Бастрыкина:...
  • Tania Еременко
    Да, друг потерял берега уже не в первый раз. Культ личности в полном расцвете.Ответ Бастрыкина:...
  • Fvolodya55 Федоров
    Кадыров знает, что на Украине и в Грузии и как и от чего потеряли и Украину, и Грузию. Эти выступления только приобре...Ответ Бастрыкина:...

Ваххабита-педофила, растоптавшего православный крест в прямом эфире, посадили на семь лет

Ваххабита-педофила, растоптавшего православный крест в прямом эфире, посадили на семь лет

Напомним, что летом 28-летний уроженец Табасаранского района Дагестана по имени Хавиер Ярмагомедов (работавший охранником в московской школе) в ходе прямой трансляции растоптал и оплевал православный крест.

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