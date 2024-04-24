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Какой это город? Только 7% россиян смогут угадать эти города по гербу

Какой это город? Только 7% россиян смогут угадать эти города по гербу

Всего пять вопросов! фото: Shutterstock/Fotodom.ruЗнаете, как выглядит герб вашего города? А городов по соседству? Честно говоря, сильно сомневаемся — большинство людей способны узнать только герб своего города, про остальные же знают сравнительно мало.

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