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Zero Hedge

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Full-Face Veils Banned In Portugal After President Signs 'Burqa Law'

Full-Face Veils Banned In Portugal After President Signs 'Burqa Law'

Full-Face Veils Banned In Portugal After President Signs 'Burqa Law' Via Remix News, Portuguese President António José Seguro has officially signed into law a bill banning face-concealing attire in public spaces, with the move seen targeting the full-face Islamic veils like the burqa and niqab.

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