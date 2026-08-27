Full-Face Veils Banned In Portugal After President Signs 'Burqa Law' Via Remix News, Portuguese President António José Seguro has officially signed into law a bill banning face-concealing attire in public spaces, with the move seen targeting the full-face Islamic veils like the burqa and niqab.
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