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С начала войны в Украине уровень преступности в Молдове упал до нуля

С начала войны в Украине уровень преступности в Молдове упал до нуля

С начала военного конфликта в Украине уровень преступности в Молдове упал до нуля. Это во многом связано с солидарностью, с которой молдаване отнеслись к драматической судьбе наших украинских соседей, считает министр внутренних дел Анна Ревенко.

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