В Тверской области в ДТП погибли три человека

Страшное ДТП произошло 30 апреля в Кувшиновском округе Тверской области. Как рассказали в ГИБДД региона, на 82 километре автодороги Торжок-Осташков водитель самосвала из-за повреждения колеса не справился с управлением и допустил опрокидывание на микроавтобус Мерседес, который ехал во встречном направлении.