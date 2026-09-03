В Дзержинском округе пропал 76-летний мужчина

76-летний мужчина из деревни Галкино пропал в лесу 2 сентября, его ищут волонтёры ПСО «ЛизаАлерт»Анатолий Егоров из деревни Галкино Дзержинского округа 2 сентября ушел в лес и пропал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A ГЕРОФАРМ снизила ...
- ДМ ГЕРОФАРМ снизила ...
- И ГЕРОФАРМ тестируе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым