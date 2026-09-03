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Калужские новости

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В Дзержинском округе пропал 76-летний мужчина

В Дзержинском округе пропал 76-летний мужчина

76-летний мужчина из деревни Галкино пропал в лесу 2 сентября, его ищут волонтёры ПСО «ЛизаАлерт»Анатолий Егоров из деревни Галкино Дзержинского округа 2 сентября ушел в лес и пропал.

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