Представлен тихий и мощный нагревательный блендер Xiaomi с лезвиями, которые можно снять и промыть

Новинка получила мотор на 35 000 об/мин, чашу на 1,5 л, керамическое покрытие и 8 режимов приготовления Xiaomi представила Mijia Blender 3 — новое поколение бытового блендера с акцентом на удобство очистки и низкий уровень шума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ От Балтики до Япо...
- СЗ Поставки машин из...
- СЗ Корейский кроссов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым