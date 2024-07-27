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"Какой же стыд!": Новость о туалетной бумаге возмутила Яну Поплавскую

"Какой же стыд!": Новость о туалетной бумаге возмутила Яну Поплавскую

"Какой же стыд!" Актуальная новость о туалетной бумаге возмутила актрису Яну Поплавскую. Она уверена: в наши дни нужно сообщать не о растворимых втулках, а о том, что приближает победу в СВО.

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