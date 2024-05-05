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Карлос Сайнс: «Перес на старте, как говорил в старые времена Феттель, «влетел, как торпеда»

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Майами, где стал четвертым. «Думаю, сегодня все очень жестко гонялись.

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