Суровикина засняли в Африке на церемонии в рамках празднования Дня Победы

Один из самых знаменитых российских военачальников, Сергей Суровикин, который в последнее время практически исчез со всех радаров, вновь попал в объектив камер, но не в России, а за тысячи километров от нее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии