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Суровикина засняли в Африке на церемонии в рамках празднования Дня Победы

Суровикина засняли в Африке на церемонии в рамках празднования Дня Победы

Один из самых знаменитых российских военачальников, Сергей Суровикин, который в последнее время практически исчез со всех радаров, вновь попал в объектив камер, но не в России, а за тысячи километров от нее.

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