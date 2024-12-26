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США едва распечатали запасы бронетехники и могут поставлять ее в ВСУ еще долго – прогноз

США едва распечатали запасы бронетехники и могут поставлять ее в ВСУ еще долго – прогноз

У США гигантский запас бронетехники, который в конфликте на Украине практически не был израсходован. Поэтому говорить о том, что вскоре ВСУ будет не на чем ездить не приходится – это вопрос длительного времени в случае продолжения поставок.

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