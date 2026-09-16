Обои и плакаты: военная тематика в деталях

Другие события:Андрей Кунаков, город Элиста, память о погибшем воине (погиб в г.Мариуполь)В Пскове состоялся чемпионат ВДВ по легкой атлетике, посвященный памяти героя-десантникаВ спортивном комплексе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии «Старт» и на полигоне Завеличье прошел чемпионат Воздушно-десантных войск по легкоатлетическому кроссу.