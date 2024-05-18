Финские власти придумали, как отнять квартиры у россиян

Наталья Волкова А там волна глядишь и до нас докатится- до тех, кому на Руси жить хорошо, так что рано радуетесь

Александр Конкин Молодцы, хоть они объяснят нашим "ждунам", что кроме России - их никто и ни где не ждет! Им не рады!