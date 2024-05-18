Финские власти придумали, как отнять квартиры у россиян. Речь идет о лицах, которые не могут оплатить коммунальные платежи.
Финские власти придумали, как отнять квартиры у россиян
Комментарии
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Наталья Волкова
А там волна глядишь и до нас докатится- до тех, кому на Руси жить хорошо, так что рано радуетесь
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12 час.
Александр Конкин
Молодцы, хоть они объяснят нашим "ждунам", что кроме России - их никто и ни где не ждет! Им не рады!
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11 час.
Татьяна Собколова
Какая волна, куда докатится? Сами то поняли что написали.
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10 час.
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