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Газета.ру

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Тунца весом 285 кг выловили на Сахалине

Тунца весом 285 кг выловили на Сахалине

Гигантский тунец весом 285 килограммов попался на удочку рыбаков на Сахалине, добыча обновила рекорд Дальнего Востока.

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