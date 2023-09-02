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  • лина любимцева
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Как Виктория Нуланд ездила в Африку

Как Виктория Нуланд ездила в Африку

Как Виктория Нуланд ездила в Африку после военного переворота в Нигере. Местные источники сообщают, что африканцы были слегка удивлены слабой позицией США и самой Нуланд, которая была не готова осознать нарастающий ветер перемен на континенте.

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Комментарии
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лина любимцева
Она не Нуланд. Она на самом деле НУДЕЛЬМАН. Без этих  перелицованных ни одна подлость еще не обошлась...Отовсюду их носы,уши и лапы торчат...
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1 час.
лина любимцева
Она не с хохляцкими корнями. Она с еврейскими корнями.
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1 час.
лл
лина любимцева
Эта чертовка всем еще фору даст И вуду, и вуду-вуду...
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1 час.

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