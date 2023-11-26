Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 773 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Хохлы хотели лечь под запад и жить предательством... Такая была изначальная идея. Ни дисциплиной, ни интеллектом, ни ...План был надежным...
  • Аркадий Цыганов
    Сколько можно верить западу? Как дети малые.В Москве объяснил...
  • Юрий Золотарев
    ВСЕХ - в  УТИЛЬ!!  НЕлюдям не место среди людей!Хватило одной вст...

Украинский след на Ближнем Востоке заметают под ковёр…

Украинский след на Ближнем Востоке заметают под ковёр…

Не устану приводить полные «пиаровской» мудрости слова персонажа замечательного советского сериала «ТАСС уполномочен заявить…» журналиста Пола Дика в исполнении Алексея Петренко: «Виноват всегда тот, кого облили дерьмом: в конце концов ему отмываться».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх