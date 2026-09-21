15 тысяч ракет: Почему останутся стоять украинские заводы

Военные аналитики объяснили, почему за годы СВО Россия так и не снесла все украинские заводы – не хватит и 15 тысяч ракет.
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