Сборная Франции провела первую тренировку под руководством Зидана

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан в понедельник, 21 сентября, провел свою первую тренировку с командой перед стартом новой кампании в Лиге наций, сообщает France 24.
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