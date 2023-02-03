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Сенатор Климов назвал «балаганом» саммит Украина-ЕС в Киеве с участием американских «марионеток» Мишеля, фон дер Ляйен и Борреля

Сенатор Климов назвал «балаганом» саммит Украина-ЕС в Киеве с участием американских «марионеток» Мишеля, фон дер Ляйен и Борреля

Член российского Совета Федерации Андрей Климов назвал «балаганом» саммит Украина-ЕС в Киеве с участием американских «марионеток» Шарля Мишеля, Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля.

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