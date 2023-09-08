Морская пехота ВС РФ нанесла контрудар по 37-й бригаде ВСУ под Новодонецким, отбив ранее утраченные к западу от Угледара позиции

АС

Анатолий Страшко

Вспомните,как перед ВОВ некоторые "умные" внушали в СССР мысль, что рабочий класс Германии не будет воевать против классовых братьев. Воевали и убивали! И ещё как убивали! И сейчас смешно слышать придурков, призывающих бандеровскую хохляндию одуматься и смести куевский жидовский режим. Германию Гитлер за 7 лет антирусской сделал. А киевские жидобандеровцы (необычное сочетание, правда?) 30 лет воспитывали "не наших братьев", как они сами себя именуют. Так что от них нам ждать.. Бить, бить, бить. Согласен с англосаксами-до последнего бандерлога. А потом и до последнего англосакса и его шавок. Китайцы с корейцами и индусами помогут. Антиколониальная ненависть уже в генах этих народов.