Как школьник и студенты попали в самую кровавую банду нулевых. «Это будет год белого террора»

15 лет назад в Москве приговорили самую жестокую банду неонацистов нулевыхЧлены группировки «Национал-социалистического общества» (НСО (организация запрещена в России)) (в центре) в Мосгорсуде, где был вынесен обвинительный приговор по делу в отношении 13 участников банды, обвиняемых в 27 убийствах и теракте, 2011 годАндрей Стенин/РИА Новости Зверское убийство под знаменитую песню «С чего начинается Родина», расправа над дворниками в честь дня рождения — на счету банды Молоткова больше 20 трупов и десятки покушений.