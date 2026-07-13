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Ремейк Black Flag разочаровал, id Software продолжит делать игры, релиз Palworld 1.0…

Ремейк Black Flag разочаровал, id Software продолжит делать игры, релиз Palworld 1.0…

Несмотря на масштабные сокращения id Software продолжит работать над новыми играми со своим движком; директор XBOX Аша Шарма вошла в совет Федеральной резервной системы США; игроки встретили Assassin’s Creed: Black Flag Resynced не так тепло, как ожидалось; стала известна дата выхода хоррора Fright Train; состоялся релиз Palworld версии 1.

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