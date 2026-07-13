Ремейк Black Flag разочаровал, id Software продолжит делать игры, релиз Palworld 1.0…

Несмотря на масштабные сокращения id Software продолжит работать над новыми играми со своим движком; директор XBOX Аша Шарма вошла в совет Федеральной резервной системы США; игроки встретили Assassin’s Creed: Black Flag Resynced не так тепло, как ожидалось; стала известна дата выхода хоррора Fright Train; состоялся релиз Palworld версии 1.