Немецкий депутат: из украинских беженцев в ФРГ можно создать десять дивизий

Депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер заявил, что в Германии в настоящее время проживает достаточное количество украинских беженцев, чтобы сформировать 10 дивизий.
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