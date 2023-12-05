Немецкий депутат: из украинских беженцев в ФРГ можно создать десять дивизий

Депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер заявил, что в Германии в настоящее время проживает достаточное количество украинских беженцев, чтобы сформировать 10 дивизий.