НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Владимир Прокофьев: «Если мы уберем Winline и «Лигу Ставок», лудоманы не вылечатся. Везде, где у государства нет возможности дотянуться, есть реклама нелегальных букмекеров»

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев высказался о легальных и нелегальных букмекерах. – Социальная нагрузка со стороны власти на букмекеров – достаточный моральный компромисс? Что ты ответишь тем, кто считает, что это капиталы на человеческих слабостях и потенциальное доведение до банкротства? – Вопрос в том, что лучше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии