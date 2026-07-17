США создали «ИИ-команду» для поиска уязвимостей и защиты критической инфраструктуры

Инициатива Gold Eagle объединит государственные ведомства, разработчиков ИИ и компании, управляющие важными объектами, для ускоренного выявления киберугроз и координации реагированияСША создали координационную группу Gold Eagle, которая будет использовать возможности искусственного интеллекта для выявления уязвимостей в программном обеспечении и организации совместного реагирования государственных структур и частных компаний.