ОЧЕРЕДНЫЕ ПРИЧИТАНИЯ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПРОСЛОЙКИ

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаОЧЕРЕДНЫЕ ПРИЧИТАНИЯ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПРОСЛОЙКИ автор - Рассказы дяди Вовы И снова здравствуйте. Либеральная прослойка снова заверещала.Вернуться к статье334НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина ПереверзеваА хамить зачем? Для вящего патриотизма? Статус иноагента, уже как знак качества? Как, вы ещё не иноагент? Значит, ничего нет у вас, достойного внимания и прочтения.Лариса ШемисоваКак всегда - в подворотне особое общество.ВДВячеслав ДолининЧто значит "сведения о соблюдении законности и моральном климате"? Значит тот, кто напишет о дедовщине или землячествах становится иноагентом?Alexandr PТоже обратил внимание на этот пункт, похоже теперь любой кто наберется храбрости говорить о жуткой проблеме дедовщины и этнодиаспор в рос-ой армии автоматом попадает в иноагенты, в т.ч. комитет Солдатских матерей и всех, кто за порядок в армии РФ? Также низзя обсуждать кошмарные провалы и млрдные хищения в РК... Инт-но, на кого работают те, кто включил эти пункты этот длинный перечень? Чем дальше в лес, тем веселее и веселее....TatyanaТо есть, источники финансирования комитета солдатских матерей Вас не смущают))) Тогда этот закон именно для Вас.Alexandr PУверен - у них исключительно рос-ие источники финансирования, т.к. в их работе кровно заинтересованы большое число россиян - военнослужащих рос-ой армии и флота с тем чтобы там соблюдались хоть как-то закон и порядок. А вот говоря о ваших источниках существования вполне возможно это сионисты или госдеп. Этот т.н. указ провели откровенные враги гос-ва и социума, т.к. он приведет к всплеску коррупции, ЧП в армии, отъезду иысяч спецов из РФ и как следствие системной деградации многих структур и гос-ва в целом. Не понимать этого может лишь чел (женщина) без головы (без мозга)TatyanaС верой - в церковь. А для достоверной информации - на специальные ресурсы. Там все поименовано, кто и сколько перечислил)) Не нужно заниматься демагогией - просто разберитесь, кто им сколько платит - это не так сложно, как Вы думаете))) Всё есть. Не сплетнями нужно заниматься - а поискать по официальным сайтам.Alexandr PОднако в церкви последний раз был лет 4-5 назад, течении месяца точно нужно будет сходить! О источниках финансирования комитета СМ как-ть посмотрю, счас неактуально. Вы оказались выдержено упорной (что радует), но по существу вопроса ошибаетесь, указ принесет лишь зло или даже много зла.Лариса ШемисоваА они что финансируются из за бугра? К остальным претензий нет.Дмитрий Соловьевесли автор на полном серьезе думает что эти сведения это реальная ценность для разведок, он просто идиот. а главные иноагенты как раз "менеджеры" и "потреоты", у которых активы за бугромГусЕнаЧто, земелька задымилась под ногами?:)))Владимир СоловьевЯ вообще не понимаю почему я должен переживать за каке-то гостайны, главная и основная гостайна это власть криминально-олигархическая. которую я ненавижу. все остальное меня не касаетсяТатьяна Васильевакто о чем, а вшивый - о бане.ГусЕнаА вот и посмотрят твои источники доходовВладимир Соловьева это у кого чего болит, у тебя видно вши заелиВладимир Соловьевнасмешила, вот уж чего я не боюсь совсемTatyanaДа ненавидь на здоровье! Власти от этого не жарко и не холодно. Главное - не путайся под ногами.Дмитрий Соловьевстранно что не засекретили сведения о дворцах, счетах, яхтах и бизнес-джетах..Эдуард ТихомировА это засекречено ранее.Наталья ЛенскаяА елбцынская эпоха, когда родился олигархат Семья вас устраивала? Дикий капитализм вас устраивал.Даже враги России признали,что Путин ее спас. Почему-то люди предпочитают верить в плохое..TatyanaЭто не люди. Это тролли. Там каждый первый пишет с территории сопредельного государства.Наталья Ленская.А со знаменитым "дворцом Путина" уже все выяснили. Этот дворец реставрирлвалинеиНаталья Ленская.А со знаменитым "дворцом Путина" уже все выяснили. Этот дворец реставрирлвалинеиАристарх СмугловAlexandr PОч похоже впали в старческий маразм и несете шизоидальную ахинею (тут подходит лишь нецензурное слово). По данным ЦБ РФ авуары 500 богатейш хмырей (олигархов) сопоставимы со средствами прочих 145 млн граждан РФ, к примеру не так давно Абрамович прикупил очередную золотую яхту стоимость котор существенно больше годового бюджета Алтайского края, дворец на берегу недалеко от Туапсе прихватизировал Ротенберг. В то же время коренное население РФ стремительно вымирает, по оценке Росстат убыль населения РФ 21 г может составить 1.5 млн. Пасть прикройте, а то воняет ....TatyanaЕсли тебе воняет - сходи помойся, проблема сама уйдет.Наталья ЛенскаяНемцы для американской кинокомпании, реставрировавшие дворе ц производившие там съёмки Слишком много фейков, Целая куча грязных вбросов..Дмйте,господа,думайте.Аристарх СмугловНаталья ЛенскаяТоЭдуард ТихомировЭто очень опасный для исследований акт. Практически ни один контракт по космическим исследованиям ИКИ и других институтов космического и космофизического профиля не может быть заключён без риска попасть в число репрессантов. Совместные исследования ионосферы и распространения радиоволн, обмен гелиогеофизической и иной космической информацией, получение грантов от Франции, Японии и др. государств, с которыми мы сотрудничаем в области космических исследований - всё это становится почти невозможным. В то же время не возобновлены экспертные советы в организациях научного и производственного типа. Это значит, что решать эти щепетильные вопросы будут какие-то недостаточно компетентные в науке структуры. Рагозин со своими многократно превышающими затратами на Glonas и др. спутниковые системы испугался разглашения, президент пошёл навстречу всем сокрытиям лихоимства. Так я лично думаю. И только проплаченный придурок может здесь приводить снимок старенькой Ахеджаковой и плести чушь о каких-то либероидах, каковыми являются как раз раскройщики нашего бюджета, принадлежащего народу России. Я знаю много учёных и специалистов институтов и НПО, держащиеся только на сотрудничестве с партнёрами из других стран, которые теперь пострадают, и которых уж никак нельзя отнести к неким либерастам или 5-6-й и более колонным.WWaleryПримеры пустых Фобосов 1 и 2, ВЕГИ 1 и 2, давно надо в стране навести порядок. Вспомните как в 90-е один за другим падали Протоны! Поговаривали тогда уже о конце Российской космонавтики. Даже в Казахстаненекий Амантай в халате Чингисхана и пугал народ, что ракета зацепит звезду и она упадет на Луну..., тут уже и религия подключилась по видимому. А по Астане бегал в оранжевом костюме с противогазом провокатор, обещавший скорые отравления гептилом... Все это было и такие Приказы сегодня просто необходимы.Nelly TenorioСлава Богу выродили!! Может эти твари кто называет себя « звёздами» перестанут раскрывать свой поганый рот … лично мы вас звездами не считаем , вы даже на звездушек не тянете ….. всех остальных это тоже касается !!!!!НадеждаХитрая помойка кислотного дождя придумала, как ей кажется, очень остроумный ход, нарочито показывают текст про то, что они признают себя "инагентом" и тут же прикидываясь бедной овечкой, просят у народа денег и показывают номер счета!)(помоЖите, люди добрые, кто чем может, мы-сами не местные...)Комментировать
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