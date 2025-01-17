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Царьград

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Зеленскому привет. "Герани" теперь летят круглосуточно: Россия бьёт наотмашь

Зеленскому привет. "Герани" теперь летят круглосуточно: Россия бьёт наотмашь

Зеленскому привет. "Герани" теперь летят круглосуточно: Россия бьёт наотмашь. Удары западным оружием по российским территориям, как и было обещано, не остались без ответа.

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